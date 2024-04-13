ATM'lere giden şok olacak. Pazartesi günü başlıyor. Bankalar ortak karar aldı

Bu durum, bankaların ATM’lerde daha küçük banknotlara yer vermemesine yol açtı. Şu anda, çoğu banka ATM işlemlerinde 5, 10 ve 20 TL’lik banknot kullanımını durdurdu ve bu banknotlar için ayrılan yuvalara 200 TL’lik banknotlar yerleştirildi.