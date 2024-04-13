ATM'lere giden şok olacak. Pazartesi günü başlıyor. Bankalar ortak karar aldı

Türkiye’deki ATM kullanıcılarını şaşırtacak bir değişiklik yaklaşıyor. Pazartesi gününden itibaren, bankaların aldığı ortak karar gereğince, ATM’lerden 5, 10 ve 20 TL gibi küçük banknotlar çekilemeyecek.
Yüksek enflasyon oranları nedeniyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) artık her beş banknottan dördünü 200 TL olarak basıyor. Bu değişiklikle, ATM’lerdeki banknot değerleri yeniden düzenleniyor.
500 ve 1000 TL’lik banknotlar hakkındaki haberler yalanlanmışken, değeri düşen 200 TL’lik banknotlar için bankalar yeni bir düzene geçiyor.
Ziraat Bankası’nın eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu’ya göre, ATM’ler artık 200, 100 ve 50 TL’lik banknotları içerecek şekilde yeniden düzenleniyor.
Merkez Bankası’nın son dönemde bastığı banknotların çoğunun 200 TL olduğu belirtiliyor.
Bu durum, bankaların ATM’lerde daha küçük banknotlara yer vermemesine yol açtı. Şu anda, çoğu banka ATM işlemlerinde 5, 10 ve 20 TL’lik banknot kullanımını durdurdu ve bu banknotlar için ayrılan yuvalara 200 TL’lik banknotlar yerleştirildi.
Bu uygulamanın bayram sonrası Türkiye genelindeki tüm ATM’lerde uygulanmaya başlanması bekleniyor. Küçük tutar çekmek isteyenlere en düşük 50 TL çekebileceği ifade edilecek.