ATM’ye bomba koymak istedi. Bomba elinde patladı, paramparça oldu!

Yunan Devlet Televizyonu ERT'de yer alan habere göre, Selanik şehrinde 38 yaşında bir kadın, elindeki patlayıcı düzeneğini bankanın merdivenlerinin yanına bıraktı.
DÜZENEĞİ YERLEŞTİRİRKEN BİRDEN PATLADI
Kadın, 10 dakika sonra bankaya dönerek düzeneği bankanın ATM'sine yaklaştırmaya çalıştı.
O sırada düzenek patladı ve kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis, ölen kadının cebinden çıkan kağıtta yazılı adreste çok sayıda patlayıcı buldu.
Daireyi kiralayan 36 yaşındaki erkeğin ise arandığı bildirildi.