ATM’yi bu saatlerde kullananlar yandı!

Gündelik yaşantıda masrafların artmasıyla birlikte ATM’ler de vatandaşların daha sık uğradığı noktalardan biri olmaya başladı. Değişen ihtiyaçları için kredi kartına yönelmek istemeyen vatandaşlar, özellikle yüksek tutarlar çekmek için günün değişen saatlerinde solugu ATM’ler de alıyor. Ancak ATM’lerdeki yeni gelişmeyle birlikte gece ve mesai dışı saatlerde işlem yapanlar farklı zorluklarla karşı karşıya kalabiliyor.

Mesai dışı saatlerde gerçekleştirilen işlemler ve para çekimlerine bankaların birçoğu ek masraf ücreti uyguluyor. Bununla birlikte gündüz saatlerinde ücretsiz gerçekleştirbildiğiniz bazı işlemler gece yarısı itibari ile ekstra ücretlendirmeye tabi tutulabiliyor.

Öte yandan gece yarısı ATM’ler üzerinden yapılan işlemlerde vatandaşlar dolandırıcılık ve Gots gasp gibi tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar bu tehlikelerden uzak durabilmek adına gece geç saatlerde ATM‘den nakit çekim işlemi yapılmaması konusunda uyarıyor.Bununla birlikte bazı bankalarda gece saatlerine yönelik uygulanan nakit çekimde limit düşürme işlemi sebebiyle vatandaşlar mağdur oluyor.

