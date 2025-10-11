ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Ticaret Odası’nın da destek veren kuruluşlar arasında yer aldığı, bu yıl ikincisi düzenlenen "Future Drive-Elektrikli Araç Tanıtım ve Test Sürüş Günleri" etkinliğinin açılışına katıldı. Elektrikli araç modelleri ve son teknolojilerinin tanıtıldığı etkinliğe, ATO’nun 42 No’lu Enerji Sektörü Meslek Komitesi Meclis Üyesi de olan Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de katılarak bir konuşma yaptı.

İbrahim Yılmaz, çevre dostu teknolojileri ve enerji verimliliğiyle öne çıkan elektrikli araçlara talebin her geçen gün arttığını belirterek, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz bu süreçte, dünya artık hız değil, sürdürülebilirlik yarışında. Çevre dostu teknolojileri ve enerji verimliliğiyle öne çıkan elektrikli araçlara talep her geçen gün artıyor. Daha az karbon, daha çok yaşam anlayışıyla şehirlerimizi daha yaşanabilir, çevremizi daha temiz, geleceğimizi daha güvenli kılmak istiyoruz. Elektrikli araçların, karbon değil, sürdürülebilir gelecek için umut yaydığının farkına varmalıyız. Elektrikli araçlar sadece ulaşım biçimini değil, aynı zamanda yaşam biçimini de değiştiriyor, dönüştürüyor. Bu dönüşüm, teknolojik yeniliğin ötesinde, yeni bir çağı başlatıyor" dedi.

"HAVAYI, SUYU, TOPRAĞI KORUMAYA MECBURUZ"

Elektrikli araçların küresel ölçekte hızla yaygınlaştığını ifade eden Yılmaz, Türkiye’de de yerli ve milli otomobil Togg’un etkisiyle elektrikli araç sektöründe hızlı bir yükseliş yaşandığına dikkat çekti. Yılmaz, "Havayı, suyu, toprağı korumaya mecburuz. Gelecek kuşakların nefes almasını sağlamak hepimizin sorumluluğu. Sessiz çalışan motorlar, sıfır emisyon ve yüksek verimlilik sadece teknik özellik değil, bir yaşam felsefesidir. Future Drive Elektrikli Araç Tanıtım Günleri yalnızca bir tanıtım organizasyonu değil çevreci, sürdürülebilir ve yenilikçi bir yaşam biçimine geçişin de simgesi bir etkinlik olarak Başkentimize anlam katıyor" diye konuştu.

"Future Drive - Elektrikli Araç Tanıtım ve Test Sürüş Günleri" etkinliği, 10-11-12 Ekim 2025 tarihlerinde Bilkent Center’da ziyaret edilebilecek.