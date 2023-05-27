ATO Başkanı'ndan kritik 'Enflasyon Muhasebesi' çağrısı

Enflasyon nedeniyle işletmelerin çeşitli yükümlülüklerle karşı karşıya kaldığını belirten Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, "Gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmeli." dedi.

ATO Başkanı'ndan kritik 'Enflasyon Muhasebesi' çağrısı

Ankara Ticaret Odası ATO Başkanı Gürsel Baran'dan kritik bir çağrı geldi. Baran, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi.

ATO'nun Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya, ATO Başkan yardımcıları, meclis ve komite üyeleri de katıldı.

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, toplantıda konuşan Baran, enflasyon nedeniyle işletmelerin çeşitli yükümlülüklerle karşı karşıya kaldığını belirterek "Gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmeli" ifadesini kullandı.

Baran, işçi-işveren davaları, nitelikli eleman ihtiyacına da değinerek, reel sektörün kamudan alacaklarının tahsili konusunda yaşadığı sorunları da aktardı.

Kamunun reel sektöre rakip olarak piyasada yer almaması gerektiğine dikkati çeken Baran, "Devlet, özel sektöre rakip olmamalı. Buna karşın, devletin, serbest piyasa koşulları ve rekabete zarar vermeden, düzenleyici ve denetleyici rolü kuvvetlendirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi uygulamaları konusundaki önerilerini de sıralayan Baran, KDV sistemindeki farklı oranların bazı sektörlerde uygulamada karmaşaya neden olduğunu kaydetti. Baran, "Aynı sektör içinde girdiler ve nihai ürünler üzerindeki KDV oranları farklılık arz ediyor. Vergide genellik ilkesine uygun, tek oranlı KDV sistemi işletmelerin rekabet gücünü artıracaktır" ifadesini kullandı.

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