YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ferdi Gürel, Aksaray’ın ekonomik ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara verdikleri destekten dolayı Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ahmet Kocaş ile ATSO Meclis Başkanı Fatih Tekin’e teşekkür belgesi takdim etti. ATSO hizmet binasında düzenlenen program, iki kurum arasındaki uyumlu çalışma kültürünün ve ortak vizyonun somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

Gerçekleştirilen törende konuşan İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ferdi Gürel, Aksaray’ın üretimden istihdama, sanayiden teknoloji odaklı dönüşüme kadar birçok alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin hayata geçirilmesinde ATSO’nun kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Gürel, kurumlar arası iş birliğinin sadece belirli projelere değil, kentin uzun vadeli kalkınma stratejilerine de güç kattığını ifade etti.

ATSO Başkanı Ahmet Kocaş ise teşekkür belgesinin kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmaların Aksaray’ın gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kocaş, özellikle KOBİ’lerin desteklenmesi, sanayide dijital dönüşüm, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yeni OSB süreçlerinde karşılıklı uyum ve koordinasyonun devam edeceğini dile getirdi.

ATSO Meclis Başkanı Fatih Tekin ise güçlü iletişim ve ortak hedeflerin, Aksaray’ın ekonomik vizyonuna ivme kazandırdığını belirterek, kamu–özel sektör birlikteliğinin her alanda verimli sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Tekin, bundan sonraki dönemde de ilde yapılacak her türlü sanayi, üretim ve teknoloji çalışmalarına katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Törende, il müdürlüğünün çeşitli projelerine sağlanan kurumsal destekler nedeniyle Başkan Kocaş ve Meclis Başkanı Tekin’e teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, ilerleyen dönemde ortaklaşa yürütülecek yeni projeler ve iş birliği olanaklarının değerlendirilmesiyle sona erdi.

Aksaray’da gerçekleştirilecek yeni ortak projelerin, ilin üretim kapasitesine, teknolojik dönüşüm sürecine ve yatırım cazibesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.