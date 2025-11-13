YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Türkiye genelinde sanayi üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azalırken, yıllık bazda yüzde 2,9 artış kaydedildi. Ancak bu artışa rağmen özellikle emek yoğun sektörlerde yaşanan daralma dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, açıklanan sanayi verilerini değerlendirerek Aksaray özelinde önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Koçaş, özellikle tekstil, hazır giyim, deri ve ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerdeki üretim düşüşünün hem istihdamı hem de ihracatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Başkan Koçaş, “Türkiye genelinde yıl başından bu yana tekstil sektöründe yüzde 11, hazır giyimde yüzde 22, deride ise yüzde 14 reel kayıp yaşandı. Bu veriler, Aksaray gibi sanayiye yönelmiş illerimizde üretim dengesini korumak için acil bir stratejiye ihtiyaç olduğunu gösteriyor.” dedi.

Artan enerji, işgücü ve hammadde maliyetleri, üreticilerin rekabet gücünü zorluyor. Koçaş, özellikle tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların daha düşük maliyetli üretim bölgelerine yönelmeye başladığını dile getirerek şu uyarıda bulundu:

“Özellikle tekstil sektöründeki yatırımcılarımız, artan üretim giderleri nedeniyle yurt dışına üretim kaydırma eğiliminde. Bu eğilim, Aksaray açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Bu süreci tersine çevirmek için güçlü ve kalıcı teşvik politikalarına ihtiyaç var.”

Koçaş, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimde yaşadığı zorlukların, üretimin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini de vurguladı:

“KOBİ’lerimizin uygun faizli krediye ulaşamaması, üretim kapasitesini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle reel sektör için kredi kolaylıkları, faiz indirimi ve uzun vadeli destek mekanizmaları devreye alınmalıdır.”

ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, ekonomik veriler ışığında emek yoğun sektörleri korumaya yönelik somut politika önerilerini sıraladı:

İstihdam desteği, SGK prim sübvansiyonu ve enerji maliyeti desteği gibi kalemleri içeren özel teşvik paketleri hazırlanmalı.

Tekstil, hazır giyim ve deri işleme firmalarına yatırım yeri tahsisi ve makine-teçhizat desteği sağlanmalı.

KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, kredi ve faiz destekleri artırılmalı.

Aksaray merkez ve ilçelerinde yerel kalkınma stratejileri oluşturularak üretim–istihdam–ihracat dengesi bütüncül biçimde ele alınmalı.

Koçaş, Aksaray sanayisinin yalnızca şehir merkezinde değil, ilçelere de yayılması gerektiğini vurguladı:

“Emek yoğun üretim yapan işletmelerimizin yanındayız. Üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı birlikte büyütürsek; Aksaray’ın ekonomik geleceğini daha sağlam temellere oturtabiliriz. Bu yönde iş birliğine her zaman açığız.”

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, kentteki sanayi potansiyelinin korunması için ilgili kurumlarla temaslarını sürdürdüğünü duyurdu.

Oda yönetimi, yeni sanayi politikalarının şekillendirilmesinde emek yoğun sektörlerin öncelikli olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Koçaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Sanayimizin ve istihdam zincirimizin korunması için hazırladığımız önerileri hem yerel hem de ulusal düzeyde paylaşmaya devam edeceğiz. Aksaray’ın üretim gücünü korumak, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin direncini korumaktır.”