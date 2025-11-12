YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Yeni Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren üyelerden gelen yoğun talepler üzerine önemli bir adım attı. ATSO, sanayi esnafının talebine kulak vererek Cumartesi günleri öğleden sonra işyerlerinin kapalı olması yönünde resmi bir çalışma başlattı.

Yeni Sanayi Sitesi üyeleri arasında yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda, üyelerin büyük çoğunluğunun hafta sonunun ikinci yarısında dinlenmek ve ailelerine vakit ayırmak istedikleri tespit edildi. Bu doğrultuda harekete geçen ATSO yönetimi, konuyu ilgili mercilere taşıyarak resmi süreci başlattı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, üyelerden gelen her talebe değer verdiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Benzer bir çalışmayı Aksaray Esnaf Odaları Birliğine bağlı odalar da kendi üyeleri için yaptı ve olumlu sonuçlar alındı. Biz de Yeni Sanayi Sitesi’ndeki esnaflarımızın hem dinlenebilmesi hem de aileleriyle daha fazla vakit geçirebilmeleri için gerekli girişimleri başlattık. Konuyu, ilgili esnaf odalarıyla koordineli şekilde Aksaray Valiliği ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne resmi olarak ilettik.”

Başkan Koçaş, bu düzenlemenin yalnızca iş saatlerini değil, aynı zamanda esnafın yaşam kalitesini de olumlu yönde etkileyeceğini belirtti:

“Tacir ve esnafımızın refahı, iş verimliliği ve aile yaşamı bizim için son derece önemli. Şehrimizin ekonomik sürdürülebilirliği, bu insanların huzur ve motivasyonuyla doğru orantılıdır. ATSO olarak üyelerimizin yanında olmaya, onların sesini duyurmaya ve taleplerini ilgili kurumlarla paylaşmaya devam edeceğiz. Resmî onay Valilik makamından çıkar çıkmaz bu güzel gelişmeyi sizlerle paylaşacağız.”

ATSO’nun başlattığı bu girişim, Yeni Sanayi Sitesi esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Birçok esnaf, haftanın altı günü boyunca yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, Cumartesi öğleden sonralarının kapalı olmasının hem motivasyonu artıracağını hem de iş kalitesine olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

Aksaray kamuoyu, ATSO’nun bu adımını “esnaf odaklı” bir yaklaşım olarak değerlendirirken, düzenlemenin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.