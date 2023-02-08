Volkan Demirel'den yalanlama geldi: Atsu hala enkazda

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Christian Atsu'nun enkazdan çıkarıldığına dair haberleri yalanladı ve sportif direktörü Taner Savut ile beraber hala enkaz altında olduğunu söyledi.

Volkan Demirel, "Lütfen emin olmadan o kurtuldu, bu kurtuldu diye yazılmasın. İnsanların aileleri var,umutlar üzüntüler, acılar artıyor. Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım.” ifadelerinde bulundu.

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan haber alınamazken, Hatayspor Kulübü'nde malzemeci olarak çalışan Onur Akdeniz'in vefat ettiği öğrenildi. Kentten gelen bilgiye göre Akdeniz'in göçük altından cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca Hatayspor eski teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın sosyal medya hesabından Onur Akdeniz'in fotoğrafını paylaşarak "Allah rahmet eylesin" yazdığı görüldü.