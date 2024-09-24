ATV aracı devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
ATV aracı devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Bolu'da orman yolunda kontrolden çıkan ATV aracı devrildi. ATV'nin 59 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde Susuzkınık köyü mevkiinde meydana gelen olayda, 59 yaşındaki Veli Güler yeni aldığı ATV aracı ile orman yolunda gezintiye çıktı.

Kontrolünü kaybeden aracın devrilmesi sonrası yaşanan kazada Veli Güler ATV aracının altında kaldı. Bir süre sonra fark eden vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği tespit edilen Güler'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Veli Güler'in cenazesi bugün ikindi ve cenaze namazının ardından İstanbul Çekmeköy ilçesi mezarlığına defnedileceği ifade edildi.

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