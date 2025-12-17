Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerinde yer aldığı Gözleri KaraDeniz dizisi için dün akşamki anlık reytinglere bakılarak yapıp yapmayacağına karar verileceği söylenmişti. Fakat kanal son anda kararını değiştirdi.

GÖZLERİ KARADENİZ FİNAL KARARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi ekibine 23’ü haftası maç yayını olduğu için çarşamba gününe kadar repo verilmişti. Bu ilginç karardan vazgeçildi ve diziye ATV direkt final yazısını bastı. Salı gününe A.B.İ dizisinin geleceği konuşuluyor.

YÖNETMEN BİLE EKRANDAN ÖĞRENDİ

Yönetmen Altan Dönmez başta olmak üzere, tüm oyuncu ekibi final yazısını ekranda görünce şoke oldu.

Dizinin yönetmeni Altan Dönmez şu sitem dolu yazıyı paylaştı:

"Sektör şaşırtmaya devam ediyor. Canla başla çalışan şahane ekip hiç hak etmediğiniz bir şekilde öğrenmenin şaşkınlığı ile birlikte her şartta her zorlukta en iyisini yapmaya çalışan can ekip, sizlerle bu yolu yürümekten gurur duyuyorum. Herkesin tek tek eline, yüreğine ve emeğine sağlık..."