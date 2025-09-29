ATV'nin iddialı dizisi erken final mi yapacak?

Hande Erçel ile Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı Kore uyarlaması Aşk ve Gözyaşı, ekranda izleyiciyi etkilemeyi başaramadı.

Reytinglerde beklenen ilgiyi göremeyen dizi, final kararıyla gündeme geldi.

Peki, Aşk ve Gözyaşı final bölümü ne zaman ekrana gelecek?

Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Barış Arduç’un rol aldığı, Güney Kore’nin çok izlenen yapımı Queen of Tears’dan uyarlanan Aşk ve Gözyaşı, seyirciden beklenen ilgiyi alamadı.

Güney Kore’de reyting rekorları kıran dizinin uyarlaması Türkiye’de aynı başarıyı yakalayamadı.

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı, reytinglerde istenen sonuçları elde edemeyince kanalın diziyi bitirme kararı aldığı öne sürüldü.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, dizi 6. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

Resmî açıklama ise henüz yapılmadı. Yapım şirketi tarafından konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme gelmediği için final söylentileri şimdilik kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

Aşk ve Gözyaşı, boşanmanın eşiğinde olan Meyra ve Selim’in hikâyesine odaklanıyor. Çiftin hayatına giren beklenmedik bir hastalık haberi, evliliklerinde kırılma noktası yaratıyor. Bu kriz, ilişkilerini yeniden tanımlamalarına ve onlara “ikinci bir şans” kapısı aralayan dramatik bir yolculuğa dönüşüyor.

Dizi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında "Kanalın şuan tutan dizisi yok gibi, Aşk ve Gözyaşı yakında final olur' gibi yorumlar yapıldı.