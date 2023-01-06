ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster üzerinden yaptığı sansür

Geçtiğimiz hafta sonu yeni bir yıla daha girdik. Gündem o kadar yoğun ki yeni bir yılın bünyelerde yarattığı yeni bir başlangıç hissini yakalayamadan kendimizi geride bıraktığımız yılın keşmekeşinde bulduk.



Her ne kadar sosyal medya daha baskın bir hale gelse de yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi hâlâ televizyon.



Kanal D, Show TV, Star TV ve ATV gibi büyük kanallar, on yıllardan beri gelenek olduğu üzere yılbaşı gecelerine özel programlarla çıkar.



Bu programlarda şarkılar söylenir, yılbaşına özel işler yapılır, sürpriz konuklar sahne alır, danslar edilir, dansözler çıkarılır, 10'dan geriye doğru sayılır... Kısacası müzik ve eğlence dolu yılbaşı programları sahnelenir. Ekserisi banttan yayınlanır bu programların ama canlı yayını asla aratmaz.



Bu sözünü ettiğim kanallarda yılbaşı geceleri nasıl programlar olur? Özetle şöyle programlar olur;



- Türkiye'nin en popüler sanatçılarının yer aldığı "çalgılı çengili" program,



- Kanalın popüler eğlence yarışmasının yılbaşı özel bölümü,



- Kanalın popüler dizisinin yılbaşı özel bölümü. (Örnek: "Avrupa Yakası" dizisi)

gibi gibi...



Ama hiçbirinde bir bilgi yarışmasının yılbaşı özel bölümü olmaz.



ATV'nin "Kim Milyoner Olmak İster"inden bahsediyorum...



Son yıllarda olduğu gibi bu yılbaşında da yandaş medyanın en önemli kanallarından ATV, yılbaşında "Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel" programı ile 31 Aralık gecesi seyircilerinin karşısına geçti.



Lafı uzatmayalım... Bu düpedüz bir sansür!



İktidarın bir numaralı medya grubu Turkuvaz Medya'nın, yılbaşı gecesi için televizyonlarının karşısına geçen milyonlarca insana uyguladığı, kimsenin fark etmediği bir sansür...



Kaç kişi yılbaşı gecesi bilgi yarışması izlemek ister Allah aşkına?



1984 romanından fırlamış bir stüdyo; sessiz, sakin, loş bir ortam ve hepsinden önemlisi yılbaşının ruhuna aykırı, "showman" olmayan bir adam: Kenan İmirzalıoğlu. Bir yılbaşı gecesi eğlenmek isteyen insanlar için Kenan İmirzalıoğlu ne vadedebilir? Eğlenmek isteyenler insanlar diyorum çünkü "yılbaşı özel" diyorsunuz. "Yılbaşı ruhu" bu mudur? Koskoca kanalın yılbaşı gecesini çekip çevirecek program bir bilgi yarışması mıdır?



Konuklar deseniz zaten iktidarın başını ağrıtmayacak tipler: Ekonomik kriz için "Gerekirse aç kalınacak" diyen Hülya Avşar, içtiği rakının kadehini Instagram'da masanın altında saklayan saklayan Oktay Kaynarca ve Sefo.



Evet maalesef AKP Türkiyesi'nin yılbaşısı da böyle oluyor. Ne bir işin hakkını tam verirler ne de o işten geri dururlar. 2 tane yılbaşı süslemesi, 3 tane özel konuk... Oldu mu sana yılbaşı özel programı. İşte bu kadar...



Böylelikle ATV ana akım medya gündeminden de kopmaz ve apolitik kitlesini de ürkütmez. Dostlar alışverişte görsün hesabı...



İşte biz buna siyasal islam ikiyüzlülüğü diyoruz...



Devam edelim...



Yayın akışına göre, program saat 20:00'de başlarken 00:20'de bitiyor. ATV'nin YouTube hesabı, programın tamamını yüklemiş. 2 saat 47 dakikalık videonun 2 saat 37. dakikasında -ki gerçek zamanda reklam aralarıyla birlikte tam da yılbaşına girmek üzere olduğumuz anlara tekabül etmesi gerekiyor- İmirzalıoğlu, yarışmacılardan Hülya Avşar'a şöyle bir soru soruyor:



"2022'de İçişleri Bakanlığının yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında hangi soyadı daha fazla değiştirilmiştir?"

Yahu Allah aşkına...







Kim yılbaşına girmeye saniyeler kala böyle bir şeyi merak eder?..



Bunun yılbaşı kutlamakla alakası nedir?..



"Yılbaşı özel programı" böyle bir şey midir?..



Cidden böyle bir saçmalık olur mu?..



Bu resmen milyonlarca insanı aptal yerine koymaktan başka bir şey değil.



Madem yılbaşı kutlamaktan bu kadar imtina ediyorsunuz, o zaman hiç kutlamayın. Madem bu kadar dindarsınız o zaman koyun "Çağrı" filmini, dünya hayatının aldatıcılığına yönelik koyun bir belgesel de millet sizin samimiyetinizi görsün.



Ama yok! Hem ayranım dökülmesin hem yoğurdum ekşimesin.



Kimse yılbaşına girerken bilgi yarışması izlemek istemez. (Sefo'nun genç hayranları hariç) İzlemiyor da zaten. Reytingler de beni doğruluyor. 31 Aralık gecesinin reytinglerine baktım. "Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel" programının reyting sonuçlarını paylaşayım.



İlk 10 listesine göre, "Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel" totalde ve AB'de 10. sırada, ABC'de ise ilk 10'da bile yok. 10. sırada olmasının sebebi de tamamen ATV faktörü. Daha az izlenen bir kanalda yayınlansa bu "yılbaşı özel programı" hiç şüphesiz daha gerilerde olurdu.



Reyting listesinin üst sıralarında hangi programların olduğunu tahmin etmek de zor değil.



Eskiden öyle miydi?..



Mesela 2007 yılbaşında ATV'de Avrupa Yakası'nın yılbaşı özel bölümü vardı. Çok iyi bir yılbaşı bölümü olmakla birlikte bölümün konukları arasında kanalın yarışma programı "Oryantal Star"ın dansçıları da yer almıştı.





ATV - 2007 yılbaşı gecesi





ATV - 2023 yılbaşı gecesi



16 yılda geldiğimiz nokta gerçekten üzücü.



Ben yılbaşı gecesi dansözlerin çıkmasında değilim. Ben azgın bir azınlığın medyayı esir almasının derdindeyim.



Kendisini çoğunluk gibi göstermeye çalışan ya da öyle sanan bu zihniyet azınlıktır. En basitinden reyting sonuçları beni haklı çıkarıyor. AKP'ye oy vereni de bunları izlemiyor.



Ama ben ümitsiz değilim. Bir şekilde bu karanlığı aşacağız.



Medyanın bu kadar tek sesli olmadığı, kanal yöneticilerinin ince hesaplar peşinde koşmadığı yarınlara bir şekilde kavuşacağız.



Kavuşmalıyız...

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