AU10TIX yeni kimlik doğrulama uygulamasını tanıttı

Kimlik doğrulama ve yönetim teknolojisinde küresel bir lider olan AU10TIX, müşteri odaklı işletmelere otomatik, yüz yüze ve satış noktası (POS) kimlik ve yaş doğrulama yetenekleri sunan AU10TIX Uygulaması’nı tanıttı. Uygulama, şirketlerin sahada kimlikleri 4-8 saniye içinde güvenli bir şekilde doğrulamasına olanak tanıyarak müşteri deneyimini artırıyor ve satışları hızlandırıyor.

Erişim kontrolünün kritik olduğu sektörlerde, manuel kimlik incelemesi, karmaşık sahte kimlikleri tespit etmekte yetersiz kalıyor. Bu durum, işletmeler için önemli zorluklar ve potansiyel sorumluluklar doğuruyor. AU10TIX uygulaması, dünya genelinden yaş ve kimlik belgelerini hızlı bir şekilde doğrulama yeteneği sunuyor. Biyometrik kontroller ve gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile kimlik dolandırıcılığı riskini ortadan kaldırıyor.

AU10TIX CEO’su Dan Yerushalmi, "Hatasız erişim kontrolünün önemini anlıyoruz ve müşterilerimizin işlerini sürdürmelerine yardımcı olmaya kararlıyız," dedi. Uygulama, kumarhanelerden eğitime kadar birçok sektörde kullanılabiliyor.