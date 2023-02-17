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Fenerbahçe Chelsea ile anlaştı. Ünlü golcü geliyor

Fenerbahçe'nin Gabonlu golcü Aubameyang için Chelsea ile anlaştığı ileri sürüldü

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 08:48
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Aubameyang koptu geliyor

Fenerbahçe Chelsea ile anlaştı. Ünlü golcü geliyor
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Fenerbahçe'nin uzun süredir kiralamak için çalıştığı Gabonlu santrfor Pierre-Emerick Aubameyang için kulübü Chelsea ile anlaştığı iddia edildi.

Chelsea'nin eylül ayında Barcelona'dan transfer ettiği Aubameyang'ı gözden çıkardığı, sarı lacivertli kulübün teklifine de olumlu cevap verdiği ileri sürüldü.

Futbolcuyla da anlaşmanın sağlanması halinde transferin bitireceleği belirtildi.

Aubameyang, Dortmund, Arsenal, Barcelona gibi takımlarda da forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu kariyerinde 563 resmi maçta 295 gol attı.

Gabon Milli Takımı'nda da 30 kez oynayan Aubameyang, 19 kez fileleri havalandırdı.

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