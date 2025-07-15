Aubameyang Süper Lig'e doğru!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aubameyang Süper Lig'e doğru!

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor, büyük bir transfere daha imza atabilir. Eflatun-sarılılar, Suudi Arabistan'da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang için harekete geçti.

Transfer döneminin hızlı takımlarından Eyüpspor, son olarak kadrosuna Trabzonspor’un hücum oyuncusu Draguş’u katmıştı. İstanbul ekibine menajerler aracılığıyla dünya yıldızı bir golcü önerildi. Pierre-Emerick Aubameyang için harekete geçen yönetim, resmi teklifini iletti.

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EYÜPSPOR'DAN PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG'A TEKLİF YAPTI

Pierre-Emerick Aubameyang için harekete geçen yönetim, resmi teklifini iletti. Eyüpspor, 36 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon euro maaş teklif ederken, Aubameyang ise 2 yıllık sözleşmenin her bir yılı için 3.5 milyon euro talep etti, anlaşma bu sebepten henüz sağlanamadı.

İki taraf arasında kısa süre içerisinde orta yolun bulunacağı iddia edildi.

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Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Qadsiah’da forma giyen golcü oyuncunun kulübüyle daha 1 yıllık sözleşmesi bulunurken, kontratının feshi için kulübüyle görüşüyor. Sky Sports’da çıkan habere göre; Golcü oyuncuyla Fransa, İngiltere, İtalya ve Türkiye'den ilgilenen takımlar olduğu belirtildi.

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