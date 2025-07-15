Aubameyang Süper Lig'e doğru!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Eyüpspor, son olarak kadrosuna Trabzonspor’un hücum oyuncusu Draguş’u katmıştı. İstanbul ekibine menajerler aracılığıyla dünya yıldızı bir golcü önerildi. Pierre-Emerick Aubameyang için harekete geçen yönetim, resmi teklifini iletti.

EYÜPSPOR'DAN PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG'A TEKLİF YAPTI

Pierre-Emerick Aubameyang için harekete geçen yönetim, resmi teklifini iletti. Eyüpspor, 36 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon euro maaş teklif ederken, Aubameyang ise 2 yıllık sözleşmenin her bir yılı için 3.5 milyon euro talep etti, anlaşma bu sebepten henüz sağlanamadı.

İki taraf arasında kısa süre içerisinde orta yolun bulunacağı iddia edildi.

Fenerbahçe ile anılıyordu! Resmen duyurdular: Kenan Yıldız imzayı atıyor

Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Qadsiah’da forma giyen golcü oyuncunun kulübüyle daha 1 yıllık sözleşmesi bulunurken, kontratının feshi için kulübüyle görüşüyor. Sky Sports’da çıkan habere göre; Golcü oyuncuyla Fransa, İngiltere, İtalya ve Türkiye'den ilgilenen takımlar olduğu belirtildi.

Napoli'den Victor Osimhen açıklaması! "Galatasaray'a transferi..."

Aldığı haberle adeta yıkıldı! Ali Koç'a seçim öncesi büyük şok

Fenerbahçe'nin hedefindeydi! Uğurcan Çakır için sıcak gelişme