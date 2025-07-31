Aubameyang'ın yeni adresi belli oldu!

Kariyerinde Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea gibi kulüplerde forma giyen Gabonlu yıldız futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, yeniden Avrupa'ya döndü.
Geçtiğimiz sezonun Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'da geçiren 36 yaşındaki yıldız forvet, önümüzdeki sezon Olympique Marsilya formasını giyecek.
2023-2024 sezonunda Fransız ekibinde başarılı bir performans sergileyen tecrübeli golcü, 50 maçta 30 gol ve 11 asist kaydetmişti.
İsmi Süper Lig kulüpleriyle de anılan Aubameyang, geçen sezon Suudi Arabistan'da 36 maçta 21 gol, 3 asist üretmişti.