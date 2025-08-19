AÜ'de dünyanın ilk rahim naklinden sonra şimdi de akciğer nakli

Kaynak: İHA
İlkleriyle dünya tıp tarihine geçen Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı ruhsatla Türkiye'nin akciğer nakli yapabilen 3. merkezi oldu.

Bugüne kadar dünyanın ilk rahim nakli, Türkiye'nin ilk çift kol ve yüz naklinin yanı sıra karaciğerden böbreğe, kalpten ince bağırsağa kadar hemen her organın naklini başarıyla gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi aldığı ruhsatla akciğer naklini de bünyesine kazandırdı. Böylece akciğer nakli artık Ankara ve İstanbul'un ardından Antalya'da da gerçekleştirilebilecek. Nakil çeşitliliği açısından dünyada tek merkez olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezinde akciğer nakliyle birlikte yapılamayan nakil kalmadı.

