AÜ'de dünyanın ilk rahim naklinden sonra şimdi de akciğer nakli

Bugüne kadar dünyanın ilk rahim nakli, Türkiye'nin ilk çift kol ve yüz naklinin yanı sıra karaciğerden böbreğe, kalpten ince bağırsağa kadar hemen her organın naklini başarıyla gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi aldığı ruhsatla akciğer naklini de bünyesine kazandırdı. Böylece akciğer nakli artık Ankara ve İstanbul'un ardından Antalya'da da gerçekleştirilebilecek. Nakil çeşitliliği açısından dünyada tek merkez olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezinde akciğer nakliyle birlikte yapılamayan nakil kalmadı.