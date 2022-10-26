Audi sonunda Formula 1'e katılıyor

Formula 1'in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Audi'nin Sauber'den hisse satın aldığı ve fabrika takımı olarak 2026 sezonuyla birlikte Formula 1'de yer alacağı belirtildi.



Audi'nin Formula 1 çalışmalarından sorumlu yöneticisi Oliver Hoffmann açıklamasında, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Harika ve ilgi çekici bu projeye dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Sauber'i önceki işblirliklerimizden tanıyoruz ve güçlü bir ekip oluşturacağımıza inanıyoruz." dedi.

Sauber yöneticisi Finn Rausing ise açıklamasında, "Audi, Sauber için en iyi stratejik partner. Aynı değerleri ve vizyonu paylaşıyoruz. Ortak hedeflerimize ilerlemek, güçlü ve başarılı bir ortaklık yaratmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.



Sauber, 2023 yılında da Alfa Romeo adı altında yarışmaya devam edecek. Takımın 2024 ve 2025 sezonlarında da Alfa Romeo ile yaırşması bekleniyor. Mevcut sponsorluk anlaşmaları kapsamında Alfa-Romeo, Ferrari'nin ürettiği güç üniteleriyle yarışmaya devam edecek.Audi, geçtiğimiz ağustos ayında yaptığı açıklamayla, 2026 sezonundan itibaren Formula 1 Dünya Şampiyonası'na motor tedarikçisi olarak katılacağını duyurmuştu.

2026'da şampiyonaya girecek Audi fabrika takımının güç üniteleri, Almanya'nın Neuburg an der Donau kasabasındaki fabrikada, otomobilin şasisi ve karoseri ise Sauber'in İsviçre'nin Hinwil kasabasındaki tesislerde üretilecek.

Yeni güç üniteleri, mevcut turboşarjlı V6 motorların mimarisini koruyacak ancak artırılmış elektrik gücü ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olacak.



