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Audi bir modelinin üretime son veriyor

Audi, elektrikli otomobile geçiş ve coupe araçların rağbet görmemesi nedeniyle TT modelinin artık üretilmeyeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 10:55
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Audi TT artık üretilmeyecek

Audi bir modelinin üretime son veriyor
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Alman otomobil üreticisi Audi, 1995'te hayat verdiği TT modelini 1998 yılında otomobilseverlerin beğenisine sunmuştu.

Elektrikli otomobile geçen otomotiv sektörü, coupe modellere olan talebin de azalması ile aracın üretiminin sona ereceğini açıkladı. Yapılan açıklamayla aracın son versiyonunun İngiltere'de piyasaya sürüleceği duyuruldu.

AUDİ TT ARTIK ÜRETİLMEYECEK

TT Final Edition olarak geçen modelle birlikte aracın üretimi sona ereceği belirtildi. İngiltere'de satılacak aracın ABD'de satışa sunulmayacağı da öğrenildi.

Aracın satışlarının önümüzdeki ay başlaması ilk teslimatların ise nisanda yapılması bekleniyor. Audi TT'nin 2022'de en çok sattığı pazar İngiltere olmuştu.

İŞTE O MODEL

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