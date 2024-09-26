Audible yapay zeka destekli yeni özelliklerini tanıttı

Amazon’un sahibi olduğu popüler sesli kitap platformu Audible, yapay zeka (AI) teknolojilerini kullanarak kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yeni adımlar atıyor. Platform, sesli kitap keşfini iyileştirmek ve kişiselleştirilmiş öneriler sunmak amacıyla yapay zeka destekli yeniliklerle testler gerçekleştiriyor. Şu an için ABD'deki iOS ve Android kullanıcılarının %50'sine açık olan bu testlerle Audible, kullanıcılarına daha özelleştirilmiş ve isabetli sesli kitap önerileri sunmayı hedefliyor. Bu gelişmelerin içinde, yapay zeka ile analiz edilen etiketler ve ilgili konulara dayalı sayfalar öne çıkıyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SESLİ KİTAP DENEYİMİ

Audible’ın sunduğu yapay zeka destekli etiketler, kullanıcıların sesli kitap yorumlarını analiz ederek kişisel tercihlere en uygun kitapları keşfetmelerine yardımcı oluyor. Bu etiketler, kitaplarla ilgili “içten aşk” veya “ilişkilendirilebilir hikaye” gibi kısa ve açıklayıcı niteliklerle sunuluyor. Kullanıcılar, bu etiketler sayesinde, uzun yorumlar arasında kaybolmadan, kısa sürede aradıkları içeriğe ulaşabiliyorlar. Audible, bu yeniliğiyle Amazon’un e-ticaret platformunda kullanılan yapay zeka teknolojilerini sesli kitap dünyasına entegre ediyor. Örneğin, Amazon’un ürün yorumlarını özetleyen yapay zeka teknolojisi, şimdi Audible’da sesli kitaplar için kullanılmakta.

Platform, yalnızca etiketlerle değil, aynı zamanda kullanıcıların ilgi alanlarına göre önerilerde bulunan yapay zeka destekli konu sayfalarıyla da deney yapıyor. Bu sayfalar, kullanıcıların yeni ve ilginç içerikleri keşfetmesine olanak tanırken, yapay zeka önerileri sayesinde daha geniş bir kitap yelpazesine ulaşmayı mümkün kılıyor. Audible, bu yenilikçi deneyim ile kullanıcıların aksi takdirde karşılaşamayacakları sesli kitapları keşfetmelerini kolaylaştırıyor.

YAPAY ZEKA İLE DAHA FAZLA ÖZELLİK GELİYOR

Audible, yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak arama motoru işlevini de geliştiriyor. "Maven" olarak adlandırılan yapay zeka destekli arama motoru, kullanıcıların aradıkları sesli kitapları daha hızlı ve doğru bir şekilde bulmalarını sağlıyor. Ayrıca, yapay zeka tarafından düzenlenen sesli kitap koleksiyonları ve kitap inceleme özetleri de Audible’ın sunduğu diğer yenilikler arasında yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, yapay zekanın oluşturduğu listeler ve özetlerle yeni içerikleri daha rahat keşfedebiliyor.

Son dönemde Audible, sesli kitapların anlatım kalitesini artırmak için yapay zeka tarafından üretilen sesleri kullanmaya başladı. Bu doğrultuda, belirli anlatıcıları seslerini yapay zeka ile eğitmek amacıyla işe aldı. Bu girişim, Apple’ın geçen yıl Apple Books’ta yapay zeka destekli sesli anlatımını tanıtmasından sonra sesli kitap sektöründe yeni bir rekabet dalgasını başlattı.