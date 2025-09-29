Audi'nin yeni Q3 modeli estetik ve teknolojiyle dikkat çekiyor: Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Audi, kompakt SUV segmentinin iddialı modeli Q3'ün 2025 modelini tanıttı. Üçüncü nesil Q3, estetik ve teknolojik açıdan önemli yeniliklerle donatıldı. Dış tasarımda, büyük boyutlu bütünleşik ön ızgara, ince LED farlar ve OLED arka lambalar öne çıkarken, iç mekânda 11,9 inç dijital gösterge paneli, 12,8 inç merkezi ekran ve kablosuz şarj ünitesi gibi modern özellikler bulunuyor.

Motor seçenekleri açısından, 2025 Q3, benzinli, dizel ve plug-in hybrid (PHEV) olmak üzere geniş bir yelpazeye sahip. Benzinli versiyonlarda ise 2.0 litre turbo motorla 228 beygir güç ve 251 lb-ft tork sunuluyor.

Dizel versiyon 150 beygir güç ve 360 Nm tork üretiyor. PHEV versiyon, 115 beygir gücünde elektrikli motoru ve 20 kWh bataryasıyla şehir içi sürüşlerde yaklaşık 143 kilometre menzil sunuyor.

Türkiye pazarında, 2025 Audi Q3'ün başlangıç fiyatı 4.373.388 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat, Advanced S tronic donanım seviyesindeki 35 TFSI 150 hp model için geçerli. Daha yüksek donanım seviyeleri ve Sportback versiyonlarıyla fiyatlar artış gösteriyor.

Yeni Q3, gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemleriyle donatılmış. Standart olarak sunulan ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) paketi, şerit takip asistanı, acil frenleme ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikleri içeriyor. Bu sayede, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuluyor.

Audi Q3, 2025 modelinde sunduğu teknoloji, performans ve güvenlik özellikleriyle kompakt SUV segmentinde güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Türkiye'de de satışa sunulan bu model, şehir içi ve uzun yolculuklar için ideal bir tercih olarak dikkat çekiyor.