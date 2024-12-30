"AUDI'yi çok gördüler" demişti... Ali Erbaş'ın 450 metrekarelik lüks lojmana ödediği kira belli oldu

Asgari ücrete gelen yüzde 30’luk zammın ardından memur ve emekliyi ise bu Cuma günü yüzde 12-18 aralığında bir zam bekliyor. Maaşlara gelen zamlar vatandaşı tatmin etmezken, lüks harcamaları ve Audi marka makam aracı ile sık sık gündeme gelen Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın 450 metrekarelik tripleks lüks konutunun kira bedeli ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi’nden Deniz Ayhan’ın haberine göre, Erbaş’ın aylık olarak 975 Türk Lirası kira verdiği öğrenildi. Bilkent’te bulunan villanın ısınma, elektrik ve diğer faturaları tasarruf edilme kararı alınan kamu bütçesinden karşılanıyor. Öte yandan 6 yakın korumasının dışında Erbaş’ın villası özel olarak da korunuyor. İşte Sözcü'nün Ali Erbaş'ın lüks villası için yazdıkları...

Açlık ve yoksullukla boğuşan vatandaşa ‘sabır’ ve ‘şükür’ çağrısı yapan, lüks harcamalardan da kaçınılmasını isteyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 450 metrekarelik tripleks lüks konutunun aylık kira bedelinin 975 TL olduğu ortaya çıktı. Erbaş’ın Ankara’nın en lüks semtlerinden biri olan Bilkent’te oturduğu üç kattan oluşan villasının ısınma elektrik su telefon gibi tüm sabit giderleri kamu bütçesinden karşılanıyor. 6 yakın korumasının yanı sıra Erbaş’ın villası da özel olarak korunuyor. EMSALİ 110 BİN TL Bilkent’teki emsal villaların hem emlakçılarda hem de internetteki fiyatlarına bakıldığında satış bedelinin 30 milyon TL’den fazla olduğu, kira bedelinin ise 110 bin lira civarında olduğu görülüyor. Bu tutar 9 emekli maaşına 7 asgari ücrete denk geliyor. 5 asgari ücretli maaşlarına dokunmadan paralarını bir araya getirseler ancak bir aylık kirasını karşılayabiliyorlar. 6 yakın korumasının yanı sıra Erbaş’ın villası da özel olarak korunuyor. Vatandaş, şükür çağrısı yapan Erbaş için “Ekmek elden su gölden, hayat onlara kolay. Ye kürküm ye” yorumunu yaptı. Resmi Gazete’nin 26 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre, 2025 yılı itibarıyla yurtiçindeki kamu konutları için kira bedelleri yeniden düzenlendi. Lojman kiralarına 2025 yılında yüzde 44 zam geliyor. Buna göre Erbaş’ın lojman kirası 1.404 TL’ye çıkıyor. ERDOĞAN’IN YAVRU SARAYI Erdoğan’ın 1150 odalı sarayının hemen yanında yer alan yavru sarayın 250 odası var. Erdoğan çiftinin ikametgah olarak kullandığı yavru sarayın ayrıca, 104 metrekare kapalı havuzu, 89 metrekare açık havuzu, 153 metrekare mutfağı, 2 tenis kortu ve acil tıp merkezi bulunuyor. Erbaş 975 TL kira veriyor, Erdoğan’ın ise kira verip vermediği bilinmiyor.

'AUDI'Yİ ÇOK GÖRDÜLER'DEMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Nagehan Alçı'ya verdiği röportajda kullandığı belirtilen, “Diyanet İşleri Başkanı’na Audi’yi çok gördüler” sözü lüks araç tartışmalarını hararetlendirmişti.