Augsburg Berisha için kararını verdi

Bundesliga'dan Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha için satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Kulüp üst yöneticisi Stefan Reuter, Augsburger Allemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Berisha için henüz satın alma opsiyonunu kullanmadıklarını belirtip, "Ancak bunu vaktinde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Reuter, Berisha'nın olumlu gelişmesinin başka kulüplerin ilgisini çekebileceğiyle ilgili, "Olağanüstü bir şey ortaya çıkarsa ve oyuncu bir sonraki adımı atmak isterse, bununla meşgul oluruz." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a transfer edilen Mergim Berisha, bu sezon oynadığı 19 maçta 8 gol attı.

Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon avro ödemesi gerekiyor.