Mergim Berisha Almanya'ya önerildi

Fenerbahçe 'den kiralık olarak Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha, gösterdiği performanslarla adından söz ettirmeya devam ediyor.

Kicker'da yer alan habere göre Almanya Milli Takımı'na öneride bulunan Augsburg Sportif Direktörü Stefan Reuter, Mergim Berisha hakkında yaptığı açıklamada; "Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz olursa forvetimiz Mergim Berisha değerlendirilebilir.'' ifadelerini kullandı.

BAYERN MUNIH'İ DEVİRDİ

Kiralık olarak Augsburg'a imza atan Berisha, yeni takımına hızlı bir giriş yaptı. Bundesliga'da 3 maçta 1 gol, 1 asistle skor katkısı veren 24 yaşındaki forvet, hafta sonunda attığı golle Augsburg’a Bayern Münih karşısında tarihi bir zafer yaşattı.

HAZIRLIK MAÇINDA 4 GOL

Golcü futbolcu, Alman ekibinin Austria Lustenau'yu 5-2 mağlup ettiği hazırlık maçında ise adeta şov yaptı ve 90 dakikayı 4 golle tamamladı.

FENERBAHÇE İLE HAZİRAN 2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Berisha, kiralık olarak Alman ekibinde forma giyiyor. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.