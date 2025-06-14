AUKUS'ta krizi: Trump, Avustralya’nın geleceğini tehlikeye atıyor

ABD, İngiltere ve Avustralya arasında 2021 yılında imzalanan ve Avustralya’ya nükleer denizaltı teknolojisi sağlayacak olan AUKUS anlaşması, yeniden tartışma konusu. Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemine başlamasıyla Beyaz Saray, bu stratejik iş birliğini “America First” politikaları ışığında değerlendirmeye aldı. ABD Savunma Politikası Müsteşarı Elbridge Colby başkanlığında yürütülen inceleme, müttefiklerin yeterince katkı sağlamadığı eleştirilerine dayanıyor. Colby daha önce bu anlaşmaya yönelik “en değerli savunma varlığımızı neden veriyoruz?” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

AVUSTRALYA’NIN SAVUNMA UMUDU

Toplam maliyeti 239 milyar dolar olan AUKUS projesi, Avustralya'nın mevcut dizel denizaltılarından çok daha üstün, uzun menzilli ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılara sahip olmasını hedefliyor. Bu, sadece bir askeri modernizasyon değil; Çin’in artan bölgesel etkisine karşı bir caydırıcılık unsuru olarak da görülüyor. Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Avustralya Yayın Kurumu'na verdiği demeçte “Bu anlaşmanın uygulanacağından çok eminim” diyerek sürece güvendiğini belirtti. Ancak Lowy Enstitüsü’nden güvenlik uzmanı Sam Roggeveen, “Müttefikimizin şu anda güvenliğimize tam bağlı olduğunu söyleyemem” diyerek endişeleri dile getirdi.

TRUMP’IN TAVRI CANBERRA’YI ENDİŞELENDİRİYOR

Trump yönetimi, Avustralya dahil olmak üzere birçok müttefiki, savunma harcamalarına yeterince katkı yapmamakla suçluyor. Ayrıca ABD’nin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar nükleer denizaltı üretiminde zorlandığı da belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler, Canberra’daki karar alıcıları tedirgin ediyor. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nden Euan Graham, “AUKUS anlaşmasının başından beri endişeler vardı, gözden geçirme süreci yalnızca bu kaygıları artırıyor” yorumunda bulundu.

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SESSİZ BEKLEYİŞ VE ESKİ LİDERLERDEN TEPKİLER

Başbakan Anthony Albanese sessizliğini korurken, eski başbakanlardan Scott Morrison, AUKUS’un alternatifsiz olduğunu savunuyor. Morrison, ABC radyosunda yaptığı açıklamada “Başka bir güvenlik ortağı aramak hayalperestlik olur” dedi. Morrison’dan önceki başbakan Malcolm Turnbull ise tam tersine anlaşmanın “kötü bir fikir” olduğunu belirterek “ABD istediği zaman vazgeçebilir” uyarısında bulundu. Çin ile yakınlaşmayı savunan eski başbakan Paul Keating ise, “Belki de Washington, sonunda Avustralya’yı kendisinden kurtarır” diyerek sert bir eleştiride bulundu.

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ALTERNATİFLER MASADA

AUKUS’un sekteye uğraması halinde Avustralya’nın elinde hâlâ seçenekler var. Fransızlarla yaşanan geçmiş kriz nedeniyle bu ülkeye dönüş zor görünse de Roggeveen’e göre, Avustralya “makul bir savunma bütçesi ve akıllı bir stratejiyle” Çin’i caydırabilecek kapasiteye sahip. Roggeveen, “Savunmasız değiliz, sadece duygusal bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor” dedi.