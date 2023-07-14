Austria Wien Galatasaray maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, ikinci hazırlık maçını bu akşam Austria Wien ile yapacak.

Sarı kırmızılı takım Avusturya'daki ilk hazırlık karşılaşmasında Macar ekibi Kisvarda'yı Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'nin golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

Austria Wien Galatasaray maçı Generali Arena'da oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

Maçı yayınlayacak kanal da belli oldu.

Austria Wien Galatasaray maçı GSTV'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30’da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00’de Avusturya takımı Sturm Graz ile yapacak.