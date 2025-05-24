Austria Wien hem kendini yaktı hem Fenerbahçe’yi

Kaynak: Haber Merkezi
Austria Wien hem kendini yaktı hem Fenerbahçe’yi

Fenerbahçe, Austria Wien’in 90+2’de yediği golle Şampiyonlar Ligi’nde seri başı olma fırsatını kaçırdı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda seri başı olma şansı ortadan kalktı. Austria Wien’in Şampiyonlar Ligi’ne kalması halinde temsilcimiz Fenerbahçe seri başı olma fırsatı yaşayacaktı.

Bugün oynanan maçta Blau Weiss karşısında 90’da gol bularak 2-1 öne geçen Avusturya ekibi 90+2’de gol yiyerek maçı 2-2 tamamladı. Bu sonuçla 3. sırada kalan Wien, Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaçırdı.

Bu sonuçla seri başı olmayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olan Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri şu takımlar olacak:

-Benfica

-Rangers

-Club Brugge / Salzburg

-Feyenoord

Son Haberler
Galatasaraylı taraftarlar, Göztepe maçını Yenikapı'da izledi
Galatasaraylı taraftarlar, Göztepe maçını Yenikapı'da izledi
Yavuz Ağıralioğlu iktidarı bombaladı! Söylediği sözler gündemi sallayacak
Yavuz Ağıralioğlu iktidarı bombaladı! Söylediği sözler gündemi sallayacak
Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara tarihi çağrı
Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara tarihi çağrı
Kocaelispor yeni sportif direktörünü açıkladı
Kocaelispor yeni sportif direktörünü açıkladı
Gol düellosunda puanlar paylaşıldı: 2-2
Gol düellosunda puanlar paylaşıldı: 2-2