Austria Wien hem kendini yaktı hem Fenerbahçe’yi

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda seri başı olma şansı ortadan kalktı. Austria Wien’in Şampiyonlar Ligi’ne kalması halinde temsilcimiz Fenerbahçe seri başı olma fırsatı yaşayacaktı.
Bugün oynanan maçta Blau Weiss karşısında 90’da gol bularak 2-1 öne geçen Avusturya ekibi 90+2’de gol yiyerek maçı 2-2 tamamladı. Bu sonuçla 3. sırada kalan Wien, Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaçırdı.
Bu sonuçla seri başı olmayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olan Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri şu takımlar olacak:
-Benfica
-Rangers
-Club Brugge / Salzburg
-Feyenoord