AUZEF 2024-2025 Güz Dönemi final (bitirme) sınav sonuçları açıklandı. AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AUZEF 2024-2025 Güz Dönemi final (bitirme) sınav sonuçları açıklandı. AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF bitirme sınav sonuçlarını öğrenciler heyecanla bekliyor. 2024-2025 Eğitim yılı AUZEF Güz Dönemi final sınav sonuçları açıklandı. İşte 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AUZEF final sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı öğrenciler merak ediliyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde 3 oturumda gerçekleştirilmişti. Sınavda her ders için öğrencilere 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi.

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Sınava katılan öğrenciler sonuçları için internet üzerinden aramalarını hızlandırdı. Peki, AUZEF sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF final sonuçları açıklandı.

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İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, “Değerli Öğrencilerimiz, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

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Sınav sonuçlarına itirazınızı 06.01.2025 saat 19.00’dan 08.01.2025 saat 12.00’a kadar aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla ‘Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz’ menüleri kullanılarak yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

AUZEF final sınavı ve bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?AUZEF final sınavı ve bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?

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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI 2025 NE ZAMAN?

AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.

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AUZEF 2025 BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları 12 - 13 Nisan 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? 2024 AUZEF final sınavı ne zaman?AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? 2024 AUZEF final sınavı ne zaman?

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AUZEF 2025 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AUZEF final sınavı ve bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?AUZEF final sınavı ve bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?

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