İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF Bahar dönemine ilişkin depremden etkilenen 11 ildeki AUZEF öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri için yeni bir duyuru yaptı. Peki, AUZEF Bahar dönemi depremzedeler için ücretsiz mi olacak? AUZEF Bahar dönemi ne zaman?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. AUZEF kayıt yenileme işlemleri 22 Şubat 2023- 5 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından İstanbul Üniversitesi AUZEF depremden etkilenen depremzede öğrencilerden Bahar dönemine ilişkin kayıt yenileme ücreti alınmayacağını açıkladı.

AUZEF, ‘’Kayıt yenileme işlemlerimiz başlamıştır.

Depremden etkilenen 11 ilde ikamet eden öğrencilerimizden 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur’’ açıklamasında bulundu.