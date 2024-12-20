AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? 2024 AUZEF final sınavı ne zaman?

AUZEF 2024 güz dönemi final sınavları 28-29 Aralık'ta yapılacak, sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024 güz dönemi final sınavı tarihleri açıklandı.
Final sınavları 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde, bütünleme sınavları ise 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.
Sınav giriş belgeleri biraz önce açıklandı.
Öğrenciler sınav giriş belgelerine "http://auzefsinav.istanbul.edu.tr" adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşabilecekler.