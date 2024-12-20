AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? 2024 AUZEF final sınavı ne zaman?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? 2024 AUZEF final sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi güz dönemi bitirme (final) sınavı giriş yerleri belli oldu mu? 2024 AUZEF final sınavı ne zaman?

AUZEF 2024 güz dönemi final sınavları 28-29 Aralık'ta yapılacak, sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

2-006.jpg

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024 güz dönemi final sınavı tarihleri açıklandı.

auzef-final-sinavi-giris-yerleri-belli-oldu-mu-2024-auzef-final-sinavi-ne-zaman-yenicag-1.jpg

Final sınavları 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde, bütünleme sınavları ise 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.

auzef-final-sinavi-giris-yerleri-belli-oldu-mu-2024-auzef-final-sinavi-ne-zaman-yenicag-2.jpg

Sınav giriş belgeleri biraz önce açıklandı.

auzef-final-sinavi-giris-yerleri-belli-oldu-mu-2024-auzef-final-sinavi-ne-zaman-yenicag-3.jpg

Öğrenciler sınav giriş belgelerine "http://auzefsinav.istanbul.edu.tr" adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

Son Haberler
Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis hakkında flaş gelişme
Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis hakkında flaş gelişme
Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! 13 hastane ve 3 şirket kayyum!
Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! 13 hastane ve 3 şirket kayyum!
AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? 2024 AUZEF final sınavı ne zaman?
AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu
Yamyam katilin son arzusu şoke etti. 10 yaşındaki kızı parça parça yedi
Yamyam katilin son arzusu şoke etti. 10 yaşındaki kızı parça parça yedi
Antalya’da kamyonetle motosiklet çarpıştı
Antalya’da kamyonetle motosiklet çarpıştı