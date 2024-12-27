AUZEF final sınavı ve bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?
AUZEF final sınavı ve bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı hafta sonu yapılacak. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alınabilecek. Peki, AUZEF final sınavı ve bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek?