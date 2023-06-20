AUZEF bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AUZEF final sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AUZEF Bahar Dönemi final sonuçları nereden öğrenilir?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sonuçları, sınava katılım sağlayan binlerce kişi tarafından öğrenilmek istiyor. Tamamlanan AUZEF bahar dönemi bitirme sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Söz konusu telafi sınavlarından önce final sınavlarının sonuçları adayların gündeminde yer alıyor.
AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı.
Sınav sonuçlarının 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AUZEF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 30 Temmuz 2023 tarihinde organize edilecek.