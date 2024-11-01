AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2024- 2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi vize sınav tarihlerini duyurdu. Güz yarıyılı ara sınavları, 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC dahil olmak üzere toplamda 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini almak için http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerini temin edebilirler.

AUZEF 2024-2025 SINAV TAKVİMİ

2024-2025 AUZEF güz dönemi ara sınavları üç oturumda yapılacak. Ara sınav sonuçları, genel değerlendirme üzerinde %30 etki oranına sahipken, bitirme/telafi sınavının etki oranı ise %70 olarak belirlendi. İşte, AUZEF sınav tarihleri:

ARA DÖNEM (VİZE) SINAVLARI:

Güz Dönemi: 2-3 Kasım 2024

Bahar Dönemi: 12-13 Nisan 2025

Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavları:

Güz Dönemi: 28-29 Aralık 2024

Bahar Dönemi: 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Yarıyıl Sonu (Telafi) Sınavları:

Güz Dönemi: 1-2 Şubat 2025

Bahar Dönemi: 12-13 Temmuz 2025