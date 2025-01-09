AUZEF harf notları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin 2024-2025 güz yarıyılı bitirme sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. Harf notları, öğrencilerin dersten geçip geçmediğini gösteren kriterlerdir. AUZEF harf notlarının, sınavdan sonra 10 gün içinde açıklanacağı duyuruldu.

AUZEF harf notları, öğrencilerin dersten geçip geçmediğini gösterir. 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen güz yarıyılı bitirme sınavının sonuçları açıklandı. AUZEF harf notları, sınavdan alınan puanların sınıf geçmek için yeterli olup olmadığını gösteriyor. Öğrenciler, puanlarının 'geçer not' olup olmadığını AUZEF harf notlarından öğrenecekler. 2025 AUZEF harf notları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte İstanbul Üniversitesi 2025 AUZEF harf notları ve karşılıkları…

AUZEF güz yarıyılı harf notları ne zaman açıklanacak? 2025 AUZEF geçme notu kaç?

AUZEF HARF NOTLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

AUZEF harf notlarının sınavdan sonra 10 gün içinde açıklanacağı duyuruldu. Öğrenciler, puanlarının karşılığı olan AUZEF harf notlarına AKSİS sistemi üzerinden erişebilecekler. Bitirme sınavı sonucuna ait harf notları en geç 10 gün içinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak. Harf notları, bugün itibarıyla açıklandı. Öğrenciler, 2025 yılı için geçerli olacak AUZEF harf notlarına https://aksis.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden erişebilecekler.

AUZEF HARF NOTU KARŞILIKLARI

- 84-100 puan arası AA

- 77-83 puan arası AB

- 71-76 puan arası BA

- 66-70 puan arası BB

- 61-65 puan arası BC

- 56-60 puan arası CB

- 50-55 puan arası CC

- 46-49 puan arası CD (1.70 ortalama ile koşullu geçer)

- 50-45 puan arası DC (1.30 ortalama ile koşullu geçer)

- 33-39 puan arası DD (1.00 ortalama ile koşullu geçer)

- 0-32 puan arası FF (Geçer not değildir)

AUZEF 2024-2025 Güz Dönemi final (bitirme) sınav sonuçları açıklandı. AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 30, bitirme/telafi sınavının ise yüzde 70'tir. AUZEF sınavlarından başarılı not alarak mezun olmak için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir.

AUZEF final sınavı ve bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?