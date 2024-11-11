AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

Vize sınavı 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ara (vize) sınav sonuçlarını açıkladı.

Üç oturumda tamamlanan sınavların değerlendirme işlemleri tamamlandı ve AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı.

Adaylar, AUZEF Sınav Sistemi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

Adaylar, bu adresten sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler.

Açıklamada, "Değerli Öğrencilerimiz, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF güz dönemi (vize) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarına itirazınızı 13.11.2024 saat 23.59 a kadar aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

AUZEF sınavlarının değerlendirmesi ise şu şekilde; Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir (her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülür).

Uzaktan öğretim programlarında ise başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kurala tabi değildir.

AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman?

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzd 30, bitirme/telafi sınavının ise yüzde 70’tir.