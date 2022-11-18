İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları 12-13 Kasım’da yapıldı. Vize sınavlarının tamamlanmasıyla öğrenciler AUZEF sınavlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AUZEF Vize sınavları açıklandı mı? AUZEF sınavları ne zaman açıklanıyor? AUZEF sınav soru ve cevaplarına nasıl bakılır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları geçtiğimiz hafta tamamlandı. AUZEF vize sınavlarının ardından öğrenciler sınav sonuç ve cevaplarını merak ediyor. Arama motorlarında da AUZEF sınav sonuçlarına nasıl bakılacağını araştırıyorlar.

AUZEF vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak açıklanmadı. İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçlarının yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF VİZE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlamış ve 15 Kasım 2022 saat 23.59’da (2 iş günü) sona ermiştir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanmıştır.

AUZEF vize sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.