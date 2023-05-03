AUZEF vize sonuçları açıklandı mı? 2023 AUZEF vize sonuçlarına nereden bakılır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi vize sınavları 29 Nisan tarihi itibariyle başladı. AUZEF vize sınavına giren adaylar AUZEF vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AUZEF vize sonuçları açıklandı mı? 2023 AUZEF vize sonuçlarına nereden bakılır?

AUZEF vize sonuçları açıklandı mı? 2023 AUZEF vize sonuçlarına nereden bakılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi vize sınavları başladı. Sınava giren adaylar AUZEF vize sınavlarına dair ayrıntıları merak ediyor. Peki, AUZEF vize sonuçları açıklandı mı? 2023 AUZEF vize sonuçlarına nereden bakılır?

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları 29 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan'da başlamıştı. Vize sınavları 7 Mayıs günü son bulacak. Sınavlar saat 09:00 ile 23:59 saatleri arasında yapılıyor.

AUZEF VİZE SINAVLARI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmadı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 7 Mayıs 23:59'a kadar devam edecek.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF duyurularına göre; Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.

AUZEF VİZE SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sonuçlarına sınav sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden bakılabilir.

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