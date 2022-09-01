1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı

Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı

Denizlerde av yasağı sona erdi. Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek ağlarını suya atmaya başladı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 01:13
Takip Et

Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı

Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı
+
Aa
-

5 aylık aranın ardından denizlerde av yasağı sona erdi. Balıkçılar, ağlarını mavi sulara atmaya başladı. Sezonun ilk ağını denize atan balıkçılar, ilk derya kuzularını da denizden  Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yle birlikte çıkardı.

Denize açılmadan önce akşam saatlerinde 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreni yapıldı. Sarıyer-Kireçburnu Balıkçı Barınağı'ndaki açılış programında bakanlık tarafından üretilen kalkan, levrek ve mersin balığı yavruları denize bırakıldı. Sonra Bakan Vahit Kirişci kendi elleriyle vatandaşlara balık dağıttı. Dağıtımın ardından Türkiye’nin en büyük balıkçı teknesi olan “İlker Yılmaz” adlı teknenin açılışı da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından birlikte gerçekleştirildi.

“BALIKÇILARIN EMEKLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN BAKANLIK OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Sezonun ilk balıklarını avladıktan sonra konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Üretmek güzel bir şey. Burada üretimi görüyoruz. Bu tabiatın, kendi denizlerimizin bize sunmuş olduğu bir nimet. Balıkçı kardeşlerimiz de bu nimeti bizim sofralarımıza taşıyan insanlar. Gerçekten büyük bir emek ve çaba var. Bu emekleri zayi olmasın. Onların bu emeklerini karşılamak adına biz de bakanlık, genel müdürlük olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Biz balıkçılarımızın her daim yanlarında olduk. 2 bin 700 balıkçımızın dün itibarıyla 1.9 milyar lira gibi bir krediye muhatap oldular. Bundan ayrı olarak da merkez bankasının uyguladığı yüzde 13.5’lik politika faizini bire bir balıkçı kardeşlerimize işletme kredisinin o noktada desteklenmesini sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

En çok palamut avlamak istediklerini belirten balıkçı, “Sezonun ilk ağını attık. Palamut çıktı. İçinde çeşitli balıklar da var ama biz bu yıl palamuta çalışacağız. İnşallah çok olacak. Halk da gemici de fayadalanacak” dedi.

Yusuf Topal, “İnşallah güzel ve bereketli bir sanat olacak. En çok palamuta güveniyoruz. Peşinden çinekop daha sonra hamsi. Biraz heyecanlıyız. Karadeniz’e açılacağız. Beklentimiz çok” şeklinde konuştu. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
1
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
2
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
﻿Abdullah Gül'ün hayallerini yıkacak açıklama CHP'den geldi
3
﻿Abdullah Gül'ün hayallerini yıkacak açıklama CHP'den geldi
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
4
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na Mine Sineren’den yanıt: Bu açıklama insanın midesine oturur
5
﻿AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na Mine Sineren’den yanıt: Bu açıklama insanın midesine oturur
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
6
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
7
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı
﻿Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı
﻿Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı
﻿İzmir'de okul servis ücretlerine yüzde 25 zam
﻿İzmir'de okul servis ücretlerine yüzde 25 zam
﻿İzmir'de okul servis ücretlerine yüzde 25 zam
﻿Exxen üyeliklerine zam geldi
﻿Exxen üyeliklerine zam geldi
﻿Exxen üyeliklerine zam geldi
﻿Aydın'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Aydın'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Aydın'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Şanlıurfa’da taciz zanlısı linç edilmek istendi
﻿Şanlıurfa’da taciz zanlısı linç edilmek istendi
﻿Şanlıurfa’da taciz zanlısı linç edilmek istendi
﻿Mostafa Mohamed coştu bir kere: Yine attı, Nantes'ı kurtardı
﻿Mostafa Mohamed coştu bir kere: Yine attı, Nantes'ı kurtardı
﻿Mostafa Mohamed coştu bir kere: Yine attı, Nantes'ı kurtardı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
﻿Yangın sırasında evde mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı   
﻿Yangın sırasında evde mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı   
﻿Yangın sırasında evde mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı   
﻿Kılıçdaroğlu’ndan TEKNOFEST’e sürpriz ziyaret
﻿Kılıçdaroğlu’ndan TEKNOFEST’e sürpriz ziyaret
﻿Kılıçdaroğlu’ndan TEKNOFEST’e sürpriz ziyaret
﻿İsrail Halep Uluslararası Havalimanı’na saldırdı
﻿İsrail Halep Uluslararası Havalimanı’na saldırdı
﻿İsrail Halep Uluslararası Havalimanı’na saldırdı
﻿Adana Demirspor Balotelli'nin transfer olduğunu duyurdu. İşte bonservis bedeli
﻿Adana Demirspor Balotelli'nin transfer olduğunu duyurdu. İşte bonservis bedeli
﻿Adana Demirspor Balotelli'nin transfer olduğunu duyurdu. İşte bonservis bedeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.