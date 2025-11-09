Olay, dün saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesinde meydana geldi. M.A.Y., iddiaya göre kız meselesi nedeniyle sosyal medya üzerinden tartıştığı Osman Efe Tuluk’u, Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'a çağırdı. Adrese gelen Osman Efe Tuluk, M.A.Y. ve arkadaşları Y.Y., B.G., S.T. (18) ve S.S.’nin (17) av tüfekli tüfekli saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tuluk, ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. M.A.Y. ve arkadaşları olay yerinden kaçarken, Osman Efe Tuluk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tuluk’un cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Otopsi işlemleri tamamlanan Tuluk’un cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami’ne getirildi. Osman Efe Tuluk, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.A.Y. ve arkadaşlarının Osman Efe Tuluk’a otomobilden ve sokak arasından tüfekle ateş açtığı görüldü. Tuluk’un ise saçmaların isabet etmesiyle yere yığıldığı anlar yer aldı. Ayrıca M.A.Y. ve arkadaşlarının otomobille kaçtığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

5 KİŞİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. M.A.Y., Y.Y., B.G., S.T. ve S.S., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Y., B.G. ve M.A.Y. ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.T. ile S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.