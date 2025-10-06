Av tüfeği üretim merkezine inceleme

Düzce Valisi Selçuk Aslan Düzce'de av tüfeği üretimi gerçekleştiren firmayı ziyaret ederek üretim merkezinde incelemelerde bulundu.

Düzce'de yıllardır av tüfeği üretimi gerçekleştiren firmayı Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ziyaret etti. Yarım asrı aşkın süredir Düzce'de av tüfeği üretimi gerçekleştiren firma yetkilileri Ahmet Fethi Saraç ile Şeref Tuğper Saraç ve tüfek ustası İsmail Aşık'tan üretim hakkında bilgi verdi. Avrupa'nın birçok ülkesine ihracat yapan firmanın üretim sahasında incelemelerde bulunan Vali Aslan, firmaya yurt içi ve yurt dışında başarılarının devamını diledi.

