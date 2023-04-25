Ava çıktığı arkadaşı tarafından vurulan vatandaş yaşamını yitirdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi, ava çıktığı arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulması soncu yaşamını yitirdi.
GÖĞSÜNDEN VURULDU
Alınan bilgiye göre, Y.B. (39), E.S. (44), A.S. (60) ve S.A. (35) av yapmak için Dereköy Mahallesi Kocaalan mevkisine gitti. Av esnasında, E.S, Y.B'yi kazara tüfekle göğsünden vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Y.B'nin cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler E.S'yi gözaltına aldı.