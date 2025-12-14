Olay, Sultandagi ilçesi Yesilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve F.D. isimli 4 arkadaş ava gitmek için bir araya geldi.

Şahıslar otomobille av yapacakları bölgeye giderken iddiaya göre, araçta bulunan tüfeklerden birisi aniden ateş aldı.

Ava giden 4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti - Resim : 1

SAÇMA BOYNUNA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçma F.D.'nun boynunu isabet etti. F.D.'nun vurulduğunu gören arkadaşlarını Sultandağı Devlet Hastanesi'ne götürdü. F.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçta detaylı inceleme yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Araçta bulunan tüfeklere el kondu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor.