Olay, Sultandagi ilçesi Yesilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve F.D. isimli 4 arkadaş ava gitmek için bir araya geldi.

Şahıslar otomobille av yapacakları bölgeye giderken iddiaya göre, araçta bulunan tüfeklerden birisi aniden ateş aldı.

SAÇMA BOYNUNA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçma F.D.'nun boynunu isabet etti. F.D.'nun vurulduğunu gören arkadaşlarını Sultandağı Devlet Hastanesi'ne götürdü. F.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçta detaylı inceleme yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Araçta bulunan tüfeklere el kondu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor.