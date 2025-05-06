Ava giderken av oluyordu! Saldırıyla kabusu yaşadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Elazığ’da saksağan avına çıkan kedi, saksağanların saldırısıyla ağaçta mahsur kaldı. Şaşkına dönen kedi, saksağanlar uzaklaşınca inebildi; avcı kedi, adeta av oldu.

Elazığ’da saksağanları avlamak için ağaca tırmanan bir kedi, beklenmedik bir şekilde av haline geldi.

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Saksağanların saldırısına uğrayan kedi, ağaçta uzun süre mahsur kaldı.

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Edinilen bilgilere göre, ağaca çıkan kedi, saksağanların ani ve yoğun saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı.

'Ava giderken' av oldu'Ava giderken' av oldu

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Saksağanlar, gagalarıyla kediye saldırırken, kedi çaresizce ağaçta beklemek zorunda kaldı.

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Bir süre sonra saksağanların uzaklaşmasıyla kedi, güvenle aşağı inebildi.

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Ava giderken avlanan şahini insanlar kurtarmaya çalıştıAva giderken avlanan şahini insanlar kurtarmaya çalıştı

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Aracın kapısına sıkışan kedi için nefes kesen kurtarma!Aracın kapısına sıkışan kedi için nefes kesen kurtarma!

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