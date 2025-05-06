Ava giderken av oluyordu! Saldırıyla kabusu yaşadı

Elazığ’da saksağanları avlamak için ağaca tırmanan bir kedi, beklenmedik bir şekilde av haline geldi.
Saksağanların saldırısına uğrayan kedi, ağaçta uzun süre mahsur kaldı.
Edinilen bilgilere göre, ağaca çıkan kedi, saksağanların ani ve yoğun saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı.
Saksağanlar, gagalarıyla kediye saldırırken, kedi çaresizce ağaçta beklemek zorunda kaldı.
Bir süre sonra saksağanların uzaklaşmasıyla kedi, güvenle aşağı inebildi.
Ava giderken avlanan şahini insanlar kurtarmaya çalıştı
Aracın kapısına sıkışan kedi için nefes kesen kurtarma!