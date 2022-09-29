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Ava gidip geri dönmeyen çiftçiden 3 gündür haber alınamıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde otomobille "ava gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen çiftçi Durmuş Tosun'dan 3 gündür haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD, İzmir’in Tire sınırına doğru arama çalışmalarını devam ettiriyor.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 21:25
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Ava gidip geri dönmeyen çiftçiden 3 gündür haber alınamıyor

Ava gidip geri dönmeyen çiftçiden 3 gündür haber alınamıyor
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DHA - "Ava gidiyorum" diyerek evden çıkan ve geri dönmeyen çiftçi, 3 gündür karış karış aranıyor.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Kırsal Çamköy Mahallesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, salı günü sabah saatlerinde av tüfeğini alarak otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağlık bölgeye avlanmaya gitti. Akşam eve dönmeyen Tosun’u merak eden yakınları telefonla da ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri Durmuş Tosun’u ava gittiği bölgede arama- kurtarma çalışması başlattı.

100 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Durmuş Tosun’un otomobilini dağlık alanda tek edilmiş olarak bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dronla arama yaptı. Tosun’u arama çalışmalarının 3’üncü gününde de AFAD ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekip, dağlık alanda çalışmalarını sürdürürken, İzmir’in Tire ilçesi sınırına kadar ilerlendi. Çalışmalarda Durmuş Tosun’un izine rastlanmadı. Arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. 

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