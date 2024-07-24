Avail uzun zamandır beklenen Avail DA Mainnet'ini ve Web3 birleştirmesi için AVAIL Token’ını tanıttı

Web3 kullanıcı ve geliştiricilerini birleştirmek için tasarlanan altyapı katmanı Avail, Avail DA Mainnet'i ve AVAIL token'ını duyurdu. Avail DA'nın lansmanı, geliştiricilere blokzinciri ölçeklenebilirliğini ve likiditeyi artırmak, herhangi bir blokzinciri ekosisteminde sorunsuz kullanılabilirlik sağlamak için ihtiyaç duydukları araçları vermeyi amaçlayan Avail'in misyonundaki ilk adımı temsil ediyor.

Avail DA, yüksek ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir rolluplar için veri kullanılabilirliğini (VK) optimize etmek üzere tasarlanmış modüler bir blokzinciri çözümü sunuyor. KZG taahhütlerini veri kullanılabilirliği örnekleme (DAS) ile birleştiren tek zincirden bağımsız bir VK katmanı sağlıyor. Rollupların Ethereum'un danksharding yol haritasının özelliklerinden ve avantajlarından yararlanabilmesini sağladığından, blokzinciri topluluğu açısından önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

KULLANICILARIN CEP TELEFONLARINA ENTEGRE EDİLEBİLİYOR

Avail’in light istemcileri, geçerlilik kanıtlarını kullanarak veri kullanılabilirliğini verimli bir şekilde doğrulayabiliyor ve kullanıcıların cep telefonları gibi donanımlara entegre edilebiliyor. DAS ve geçerlilik kanıtlarının benzersiz kombinasyonu, bloklar Avail’in doğrulayıcıları tarafından kesinleştirildiği anda verilerin örneklenmesini sağlayarak hızlı VK garantileri sağlıyor. Doğrulayıcı merkezileşme riskini azaltmak için Avail, aktif doğrulayıcılar arasında stake edilen tokenların eşit şekilde dağıtıldığı Nominated Proof-of-Stake (NPoS) konsensüsünü uyguluyor. Ağın merkeziyetsiz doğrulayıcı seti, başlangıçta 1.000 doğrulayıcıyı desteklemeyi amaçlıyor ve zamanla 10 bin doğrulayıcıya kadar büyüme potansiyeline sahip.

Avail Kurucu Ortağı Prabal Banerjee, “KZG taahhütlerini DAS ile birleştirerek, blokzinciri ekosisteminin, gelişmiş veri kullanılabilirliği altyapısına erişimini sağlıyoruz. Geliştiriciler, birkaç satır kodla herhangi bir yürütme ortamını Avail DA'ya bağlayarak çok güçlü bir blokzinciri elde edebilirler” açıklamasını yaptı.

Founders Fund, Dragonfly Capital ve Cyber Capital gibi yatırımcılar tarafından desteklenen Avail, haziran ayının başında toplam 75 milyon dolar fon topladığını açıklamıştı.

Lansmanla ilgili açıklama yapan Founders Fund Ortağı Joey Krug, “Kripto giderek daha modüler ve birlikte çalışabilir hale geldikçe, Avail bu yeniliği daha da hızlandırmak için önemli bir altyapı inşa ediyor. KZG kanıtlarını ve veri kullanılabilirliği örneklemesini (DAS) kullanan mimarileri, etkileyici bir hız ve güvenlikle sağlıyor ve bu tamamen zincirden bağımsız bir yapı. Bu ekibi desteklemekten ve bu vizyonu gerçeğe dönüştürme yolunda hızla ilerlemelerinden heyecan duyuyoruz” dedi.

“YILLARCA SÜREN AR-GE ÇALIŞMALARININ DORUK NOKTASI”

Avail DA'nın lansmanı, AVAIL token'ın da piyasaya sürülmesini beraberinde getiriyor. Avail ağının yerel varlığı olan AVAIL, VK ücretlerini ödemek ve staking yoluyla ağı güvence altına almak için kullanılıyor. Lansmanla birlikte AVAIL sahipleri, staking.avail.tools üzerinden AVAIL’lerini stake etmeye başladı ve ekosistem genelinde uyumlu teşviklerle ağ güvenliğine katkıda bulunma fırsatına sahip oldu.

Lansmanla ilgili konuşan Avail Kurucu Ortağı Anurag Arjun ise “Avail DA ve AVAIL token'ın tanıtımı, bugün Web3'ün karşı karşıya olduğu en kritik zorlukları, blokzinciri parçalanmasını, yetersiz veri kullanılabilirliğini ve sınırlı ölçeklemeyi ele almak amacıyla yıllarca süren Ar-Ge çalışmalarının doruk noktasını oluşturuyor. Bu, blokzinciri teknolojisinin geleceğinin üzerine inşa edileceği temel ve tüm ekosistemin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayacak. Ortaklarımızın ve geliştiricilerimizin Avail üzerinde inşa edecekleri yenilikçi çözümleri görmek için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

SIRADA AVAİL NEXUS VE AVAİL FUSİON VAR

Avail DA; Validium, Optimium, Sovereign Rolluplar ve BTC L2'ler gibi çeşitli blokzinciri mimarilerini destekliyor. Ağ, lansman sırasında veya hemen sonrasında entegre olacak uygulamaya özel blokzincirleri, DeFi ve web3 oyun zincirleriyle birlikte 70'ten fazla ortaklığı güvence altına aldı. Ayrıca Arbitrum Orbit, Optimism OP Stack, Starkware, Polygon CDK ve ZKsync gibi büyük Ethereum L2 çözümleri ve rollup çerçeveleriyle entegrasyon sağladı.

Avail DA'nın lansmanını ekosistemle paylaşmaktan büyük heyecan duyan Avail ekibinin, topluluk genelindeki bütün ortaklarını işbirliği yapmaya ve birlikte ilerlemeye çağırdığı duyuruldu. Avail’in, şimdi de Avail Nexus ve Avail Fusion olmak üzere iki büyük yeniliğe odaklandığı açıklandı. Avail Nexus, etkileşim katmanı olarak, Avail’in üzerinde hafif ama güçlü bir kanıt toplama ve sıralayıcı seçim ZK rollup'ı sağlıyor. Böylece rolluplar ve ekosistemler arası yerleşimleri mümkün kılıyor. Avail Fusion ise, yeniden staking yoluyla ek kripto-ekonomik güvenlik sağlayarak birleştirme katmanını tamamlıyor.