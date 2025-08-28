Avatar Atakan'ın duygusal mesajı beğeni topladı

Survivor 2016’nın unutulmaz şampiyonu, Türk kick boks ve Muay Thai sporcusu Çağan Atakan Arslan, nam-ı diğer Avatar Atakan, 36’ncı yaş gününü ailesiyle birlikte coşkuyla kutladı. 27 Ağustos 1989 doğumlu olan Arslan, eşi Serap Korkmaz ve çocukları Leon ile Zenia’nın hazırladığı sürpriz doğum günü organizasyonuyla büyük bir mutluluk yaşadı.

Kutlama aile arasında sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Serap Korkmaz’ın özenle hazırladığı doğum günü pastasını gören Atakan Arslan, şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan, Arslan’ın Instagram hesabından paylaştığı duygusal mesaj, takipçilerini derinden etkiledi. Ünlü sporcu, ailesini “en büyük şampiyonluğu” olarak nitelendirerek, hayatındaki en değerli hazinenin eşi ve çocukları olduğunu vurguladı.

2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine giren Arslan, 2018 yılında ilk çocukları Leon’u, 2023 yılında ise ikinci çocukları Zenia’yı kucaklarına almıştı. Buna göre, 7 yaşındaki Leon ve 2 yaşındaki Zenia, babalarının doğum gününe özel sürprizleriyle kutlamaya renk kattı.