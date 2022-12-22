Abdullah Avcı, Özkan Sümer gibi yapmak istiyor

Bordo mavili kulüpte futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık yaparak tarihe geçen Sümer için düzenlenen anma töreninde konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, şunları söyledi:

“Trabzonspor efsanelerin başladığı dönem gençlik yıllarıma denk gelmişti. O dönemin efsane isimleri ile Allah bana tanışmayı nasip etti. Özkan hoca, Trabzonspor için bana teklifte bulunmuştu, ben de kendisine o dönemde ‘henüz Trabzonspor için hazır değilim’ demiştim. Özkan hoca için çok güzel sözler söylediler. En önemlisi kupa kazanmak değil, derin izler bırakmaktır. Hocamız bu tarihte derin izler bıraktı. Ben de inşallah onun gibi bu kulübün tarihinde derin izler bırakmak istiyorum”