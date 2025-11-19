Olay Salihli ilçesinin İğdecik Mahallesi kırsalında meydana geldi. Avcılık yaptığı öğrenilen M.D, hayvanlarını otlatan evli ve 3 çocuk babası 45 yaşındaki çoban Ali Ay'a av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Ali Ay hayatını kaybetti.

Çoban Ali Ay'ın ölümüne neden olan M.D, kullandığı av tüfeği ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli M.D. jandarmadaki ilk ifadesinde, çoban Ali Ay'I "kazara vurduğunu" iddia etti. M.D.'nin adli makamlara sevk edileceği belirtildi.