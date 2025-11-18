Milletvekili Avcı, Devrek AKP İlçe Teşkilatı binasında gerçekleşen ziyarette, İlçe Başkanı Muharrem Terzi'ye yeni görevinin "hayırlı olması" dileklerini iletti.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, şunları kaydetti:

"Devrek AK Parti ilçe başkanlığına atanan yeni başkanımıza hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik Muharrem başkanımız yeniden oluşturulacak yönetim kurulu ile birlikte memleketimize güzel hizmetler verecektir. Geçmiş dönemlerde partimizin çeşitli kademelerinde görev alan ve aldığı görevlerde başarılı çalışmalara imzalar atan başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum."

Avcı'nın bu ziyareti, Devrek teşkilatında yeni bir dönemin başlangıcında destek mesajı olarak yorumlandı.